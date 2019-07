Ex-spits van Zulte Waregem tekent bij… Atletico Madrid

Oude bekende Ivan Saponjic gaat aan de slag bij Atletico Madrid. De ex-spits van Zulte Waregem verlaat Benfica en tekende voor drie seizoenen bij de Spaanse topclub, zo maakte Atletico donderdag bekend. De 21-jarige Serviër sloot meteen aan op stage in het Spaanse Los Angeles de San Rafael.

Saponjic genoot zijn jeugdopleiding in eigen land bij Partizan Belgrado. In januari 2016 kwam hij in Lissabon terecht bij Benfica, om het seizoen daarop uitgeleend te worden aan Zulte Waregem. In de Jupiler Pro League scoorde Saponjic zeven doelpunten in 39 wedstrijden. Dit jaar voetbalde de Servische spits voor Benfica B. Op zijn teller stonden zes treffers in 28 matchen.

Na Marcos Llorente, Hector Herrera, Felipe, Joao Felix en Lodi is Sapojic de zesde zomerstransfer bij Atletico.