“Ik had mij de feestdag toch anders voorgesteld” en “dat beeld blijft kleven”: het imago van N-VA heeft klappen gekregen

Een escort en een zweem van sociale fraude. Met militaire precisie schoot dat verhaal de hele 11 juliviering van N-VA tot gort. In plaats van goed gas te kunnen geven over de regeringsformatie ging het alleen maar over Kris Van Dijck. Pijnlijk voor een partij die er een punt van maakt dat profiteurs en het oude politieke dienstbetoon eruit moeten. “Ik had mij de feestdag toch anders voorgesteld”, klinkt het.

Ze worden er kregelig van. N-VA-kopstukken als Theo Francken en Ben Weyts worden op de 11 juliviering in het Brussels stadhuis overvallen met ambetante vragen over Kris Van Dijck. N-VA gaat er prat op dat ze een serieuze bestuurspartij is en dat ze geen last heeft van oude politieke cultuur en schandalen. Dan kun je smeuïge verhalen over escortes, sociale fraude en een wankelende parlementsvoorzitter missen als kiespijn.

Nog niet bewezen

Van Dijck houdt uiteindelijk de eer aan zichzelf. Hij houdt zijn onschuld staande. Zijn partij gelooft hem, maar het kwaad is geschied. “In deze omstandigheden kan hij niet meer functioneren.”

“Dat Van Dijck iets verkeerds gedaan heeft, is nog lang niet bewezen, maar eigenlijk doet dat er niet toe”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Dat beeld blijft kleven. N-VA zal dit wel overleven, maar hun imago heeft een serieuze knauw gekregen.”

En dan nog Dewinter

Maar eerst heeft ze andere katjes te geselen. Na het ontslag van Van Dijck zwaait eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (VB) even de plak in het Vlaams Parlement. Ouderdomsdeken Herman De Croo (Open VLD) had zijn pensioen al even uitgesteld om ervoor te zorgen dat Dewinter de openingszitting niet kon voorzitten. Nu krijgt de extreemrechtse politicus toch zijn kans op het voetlicht. Lang zal zijn moment de gloire niet duren.

Vandaag vrijdag komt het uitgebreide bureau al samen. Zij moeten een datum prikken voor het installeren van een nieuwe voorzitter. Niemand wil Dewinter lang in het zadel. N-VA is nog volop aan het zoeken naar een vervanger van Van Dijck.