P-Magazine: “Vergeten dat Van Dijck net zijn speech gaf”

P-Magazine zette het artikel over Kris Van Dijck online, nét op het moment dat die zijn 11 julitoespraak hield. “Maar dat hebben we niet bewust zo getimed”, beklemtoont journalist Stefan Lambrechts.

“We waren al een hele tijd bezig met deze zaak. Vier weken geleden – dus lang voor Van Dijck dronken tegen een aanhangwagen reed – kregen we uit politieke hoek dit dossier toegestopt. We moesten echter nog veel informatie checken. Pas woensdagavond waren we klaar. We hebben onze uitgever Maurice De Velder op de hoogte gebracht, waarna beslist is om het verhaal donderdagochtend te publiceren.”

Lambrechts beklemtoont dat het verhaal er enkel kwam omdat er sprake is van geknoei met uitkeringsmechanismen. “Met welke vrouwen Kris Van Dijck omgaat, is zijn zaak.”