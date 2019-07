KRC Genk verliest verdediger Joseph Aidoo aan Spaanse eersteklasser Celta de Vigo

KRC Genk kan komend seizoen niet meer op Joseph Aidoo rekenen. De Ghanese verdediger verlaat de landskampioen en tekende voor vijf jaar bij Celta de Vigo in La Liga. Dat maakte de Spaanse eersteklasser donderdag bekend op zijn website.

De 23-jarige Aidoo speelde sinds de zomer van 2017 bij Genk en paste zich vrij snel aan de Belgische competitie aan. De Ghanees ontpopte zich vrijwel meteen tot een vaste waarde in het elftal van de Limburgers. De eenmalige international speelde er 78 wedstrijden. In het slot van het kampioenenjaar verloor Aidoo wel vaker de concurrentie met de Colombiaanse verdediger Lucumi.

“Aidoo is een kwaliteitsvolle, solide en snelle verdediger met een sterke fysieke presence en prima balbehandeling. Zijn goede inzicht en anticiperend vermogen maken van hem een gevaar bij stilstaande fases en een zekerheid in de defensie”, omschrijft Celta zijn nieuwe centrale verdediger. Aidoo, die met Ghana recent uitgeschakeld werd in de Africa Cup in Egypte, wordt vrijdag officieel voorgesteld.

KRC Genk zou zo’n 8 miljoen euro vangen met de transfer. De landskampioen haalde met de Colombiaanse jeugdinternational Carlos Cuesta al een vervanger in huis voor de positie van centrale verdediger.