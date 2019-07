Algerije na strafschoppenreeks voorbij Ivoorkust naar halve finales Afrika Cup

Algerije heeft zich donderdag in het Egyptische Suez voor de halve finales van de Africa Cup geplaatst. Na een 1-1 gelijkspel toonden de Algerijnen zich in een strafschoppenreeks met 4-3 het koelbloedigst.

Sofiane Feghouli opende na twintig minuten de score voor Algerije, Jonathan Kodjia bracht Ivoorkust in de 62e minuut langszij. Dat gebeurde een kwartier nadat Baghdad Bounedjah de kans om Algerije vanop elf meter een dubbele voorsprong te bezorgen, laten liggen had.

Youcef Atal (ex-Kortrijk) startte in de basis bij Algerije, maar moest al na 30 minuten naar de kant. Adlene Guedioura (ex-Charleroi) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) maakten de 120 minuten wel vol. Bensebaini zette de eerste strafschop van zijn land succesvol om. Alexandre Oukidja (ex-Moeskroen) keek vanop de bank toe. Voor Ivoorkust speelde Mamadou Bagayoko, afgelopen seizoen door KV Mechelen uitgeleend aan Red Star Parijs, een volledige wedstrijd. Victorien Angban (ex-Sint-Truiden) kwam niet van de Ivoriaanse bank.

Zondag neemt Algerije het om een plaats in de finale op tegen Nigeria, dat woensdag Zuid-Afrika met 2-1 uitschakelde. Algerije won de Africa Cup in 1990 in eigen land.

Tunesië maakt in kwartfinales einde aan sprookje van Madagaskar

Tunesië heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finales van de Africa Cup in Egypte. De Adelaars van Carthago legden in hun kwartfinale Madagaskar, een debutant op het Afrikaanse landentoernooi, over de knie met 0-3. In de halve eindstrijd wacht voor het team van Dylan Bronn (AA Gent) een confrontatie met Senegal.

De doelpunten in het Al Salam Stadium in de hoofdstad Caïro kwamen op naam van Sassi (52.), Msakni (60.) en Sliti (90.+3). Behalve aanvoerder Msakni (Eupen) stond met Bronn (AA Gent) nog een tweede speler uit de Jupiler Pro League in de basis bij Tunesië. Anice Badri (ex-Moeskroen) zat op de bank. Bij Madagaskar voetbalde Charleroi-spits Marco Ilaimaharitra 77 minuten mee.

Madagaskar behaalde in de groepsfase zijn eerste zege ooit op de eindronde van de Africa Cup. Het Malagassisch debuut op het Afrikaans landentoernooi werd na zeges tegen Burundi en ook Nigeria zelfs opgeluisterd met groepswinst. De Barea ging in de knock-outfase gewoon voort op dat elan door Congo uit te schakelen in de achtste finales.

In de halve finales neemt Tunesië het nu op tegen Senegal, dat woensdag al Benin versloeg met 1-0. De tweede halve finale plaatst Nigeria en Algerije tegenover elkaar.