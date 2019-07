Waarom de Nationale Loterij Anderlecht veel meer betaalt dan Club Brugge en Standard

Gisteren de Lotto Arena in ­Antwerpen, vandaag het Lotto Park in Anderlecht en morgen het Lotto Stadion in Brussel: de ­Nationale Loterij is ambi­tieus. Ze merkt dat naam­geving van stadions heel wat commerciële return geeft. Voor het Lotto Park en het volledige sponsoring­contract met de club van Marc Coucke heeft Lotto jaarlijks 1,35 miljoen euro veil. ­Enkel wielerploeg Lotto-Soudal krijgt meer sponsorgeld van de Nationale Loterij.