Barcelona, Ajax en Anderlecht vissen achter het net voor zoon van levende legende Hagi: “Genk zou juiste keuze voor hem zijn”

Genk staat dicht bij een grote slag op de transfermarkt. Ianis Hagi, zoon van levende legende Gheorghe Hagi, staat op het punt de landskampioen te vervoegen. De 20-jarige spelmaker reisde gisteravond samen met zijn vader af naar België en legt vandaag zijn medische testen af. Tegelijkertijd wordt er verder onderhandeld.

Met de komst van Ianis Hagi verzekert Genk zich van een zeer gegeerd talent. De middenvelder scoorde afgelopen seizoen 14 keer voor Viitorul Constanta en was een van de uitblinkers van de Roemeense U21, dat op het voorbije EK de halve finales bereikte. Genk heeft afgelopen maand zijn interesse nooit onder stoelen of banken gestoken, maar wist dat de concurrentie stevig was. Onder meer Ajax, Anderlecht, Barcelona, Spartak Moskou en Sevilla werden met de vijfvoudige Roemeense international in verband gebracht.

Maar het is dus Genk dat aan het langste eind lijkt te trekken. Vader en ex-vedette ­Gheorghe achtte het beter om de tussenstap in België te zetten in plaats van meteen naar een Europese topcompetitie te gaan. Temeer omdat Hagi ­Junior twee jaar geleden al een dergelijk avontuur bij ­Fiorentina zag mislukken. ­Bovendien hielden Genk-TD Dimitri de Condé en hoofdtrainer Felice Mazzu de afgelopen weken nauw contact met de speler. Iets wat zijn vruchten afwierp.

Foto: Olivier Matthys

Geen tien miljoen

In het gezelschap van zijn roemruchte vader landde Hagi gisterenavond op Zaventem. Ook George Ogararu, technisch directeur en ex-speler van Ajax, is mee. Vandaag meldt Hagi zich op de club om er zijn medische en fysieke testen af te werken. Ondertussen wordt er tussen de partijen verder onderhandeld, want helemaal rond is de deal nog niet. Wel staat vast dat Genk minder betaalt dan de 10 miljoen euro die in de Roemeense media wordt genoemd. Geraken alle partijen het eens, dan zet Hagi zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Racing.

Hagi zou bij de Limburgers de tweede Roemeense speler na Vladimir Screciu worden. De 19-jarige verdediger kent hem van bij de vertegenwoordigende elftallen van zijn land.

“Hij is een vriend”, zegt ­Screciu. “Ik heb gehoord dat er interesse is. Natuurlijk heb ik ernaar gevraagd, maar hij hield zich nog op de vlakte. Ik denk dat Genk de juiste keuze voor hem zou zijn. Als je echt goed bent, kan je later altijd nog de stap naar Duitsland of Spanje zetten.”

Foto: Olivier Matthys

Levende legende

Net als zijn bekende papa is Ianis een nummer tien. ­Gheorghe Hagi, ook wel bekend als de Maradona van de Karpaten, is hét icoon van het Roemeense voetbal. Hij speelde in de jaren 90 voor zowel Real Madrid als FC Barcelona, maar kende zijn beste ­periode in Turkije bij Gala­tasaray. Op het WK van 1994 in de VS was hij nog de grote motor van de Roemeense nationale ploeg, die tot de kwartfinale doorstootte.

Hagi werd zeven keer ver­kozen tot beste speler van zijn land en speelde 125 interlands. Na zijn spelersloopbaan richtte hij in 2009 ­Viitorul Constanta op. Die club werd in 2017 kampioen en speelt straks tegen Antwerp in de voorronde van de Europa League. Behalve zoon Ianis werd ook Razvan Marin (ex-Standard, nu Ajax) er opgeleid.