Toptransfer eindelijk helemaal rond? “Barcelona betaalt 120 miljoen euro voor Antoine Griezmann”

Na maandenlange geruchten lijkt de kogel eindelijk door de kerk. Volgens de toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe en andere buitenlandse media heeft FC Barcelona de afkoopclausule van 120 miljoen euro voor Antoine Griezmann (Atlético Madrid) betaald.

De 28-jarige aanvaller maakte na het afgelopen seizoen bekend dat hij zou vertrekken bij de Madrilenen – de link met Barça was snel gelegd. De zaak bleef even aanslepen, maar de overschrijving met het gigantische afkoopbedrag zou gisteren vertrokken zijn.

Griezmann zou voor vijf jaar tekenen bij de Catalanen, waar hij volgend seizoen naast Messi en Suarez de aanvalslinie zal bevolken. De Fransman, in Rusland vorig jaar nog wereldkampioen met Les Bleus, scoorde afgelopen seizoen 21 keer in 48 matchen voor Atlético, waar hij sinds 2014 actief was. Zijn rugnummer 7 werd in Madrid al toegewezen aan Joao Felix, het supertalent dat voor 126 miljoen euro overkwam van Benfica.