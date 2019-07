Rode Duivel Dennis Praet onderhandelt met Italiaanse topclub AC Milan

Er komt schot in de zaak voor Dennis Praet (25), die na drie seizoenen bij Sampdoria klaar is voor een toptransfer. Zijn entourage voert gesprekken met AC Milan.

Bij Sampdoria wil men Praet te gelde maken: hij zou 25 miljoen euro moeten kosten. Engelse bronnen meldden ook interesse van Leicester, maar daar is naar verluidt niets van aan.

Praet was afgelopen seizoen een onbetwistbare basispion bij de Italianen, waar hij goed was voor twee goals en drie assists. In 2016 vertrok hij voor 8 miljoen euro bij Anderlecht.