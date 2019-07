“Ik dacht: dit is het, nu is het met ons gedaan”

Greet Punie uit Emblem (Ranst) en haar gezin genoten van een rustig avondmaal in Chaniotis, een badplaats in Chalkidiki, een schiereiland in het noordoosten van Griekenland. “In de verte zagen we bliksemschichten, maar niemand maakte zich zorgen. Het restaurantpersoneel werkte gewoon voort”, zegt ze. Uit voorzorg besloot ze toch om met haar man en twee kinderen naar hun vakantiehuisje te gaan. Toen barstte de storm pas echt los.

“De regen viel met bakken uit de lucht en het waaide keihard. Bomen werden ontworteld en weggeblazen. Apocalyptisch. Ik dacht even: dit is het. Nu is het met ons gedaan.” Het gezin bereikte gelukkig zonder veel kleerscheuren het huisje en zat daar de storm uit. “Maar de schrik zat er goed in. Zeker bij de kinderen.”

Volgens meteorologen ging het om een supercel, een heel uitzonderlijke maar bijzonder krachtige onweersbui. De storm ging even snel als ze kwam, maar richtte in die korte tijdspanne met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur een ravage aan. Meer dan honderd mensen raakten gewond en zeven mensen kwamen om het leven. Onder hen ook zes toeristen. Een Roemeense vrouw en haar 8-jarige zoontje stierven toen het dak van een restaurant instortte. Ook een Tsjechisch paar en een Russische toerist met zijn zoontje lieten het leven. In zee is tot slot het lichaam van een oude visser gevonden.

Ook de tropische stranden moesten eraan geloven. AFP

Meer onweer voorspeld

Toen de storm in aantocht was, zaten Matthias Marcoen (22) en zijn vriendin Xina Peeters (19) uit Begijnendijk op een terras in Kalyves, ten zuiden van Chalkidiki. “Ook wij zagen het in de verte bliksemen”, zegt Matthias. “Toen de eerste regendruppels vielen, zijn we terug naar ons hotel gegaan.” Hetzelfde verhaal deed zich voor: onderweg begon het te stortregenen en te waaien. “Plots hoorden we een luide knal: een tv-satelliet die van het dak vloog. Links en rechts vielen bomen om, maar we geraakten heelhuids op onze kamer.”

Intussen lijkt de situatie onder controle, maar de onweersbuien gaan de komende dagen niet liggen in Griekenland. Punie en haar gezin kwamen donderdag terug naar België. “Niet uit schrik. Het was zo gepland.” Marcoen en Peeters blijven nog tot maandag. “Onze vakantie loopt tot dan. Ook al voorspellen ze slecht weer: we blijven.”