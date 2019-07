Eeuwenoude graven geopend in zoektocht naar verdwenen meisje

Twee eeuwenoude graven zijn gisteren geopend in Vaticaanstad in de hoop een van de grootste mysteries van het katholieke staatje op te lossen: de verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi. Het meisje was op weg naar de muziekles in Rome toen ze in 1983 van de aardbol verdween. Al 36 jaar houdt de verdwijning Italië in zijn greep.

Donderdag leek er eindelijk een doorbraak in de maak. De familie van Orlandi kreeg enkele maanden geleden een brief met een tip: een foto van een engelenbeeld en de opdracht “Kijk naar waar de engel wijst”. Het bleek om een standbeeld te gaan op de Teutoons-Vlaamse begraafplaats in het Vaticaan, dat wijst naar de graven van twee Duitse prinsessen uit de 18de en 19de eeuw. Forensische experts kregen de toelating om de graven te openen, maar de verbazing was groot toen die volledig leeg waren. Zelfs van de twee Duitse prinsessen zijn geen stoffelijke overschotten teruggevonden.

Over de verdwijning van Emanuele doen de wildste theorieën de ronde, van seksfeesten met religieuzen tot afpersing door de maffia. (jvde)