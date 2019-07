Trump laat controversiële vraag rond staatsburgerschap bij volkstelling vallen

Donald Trump laat de omstreden vraag rond staatsburgerschap vallen bij de komende volkstelling in 2020. Dat heeft de Amerikaanse president donderdag zelf bekendgemaakt in een toespraak in de rozentuin van het Witte Huis.

De vraag of iemand staatsburger is, moet duidelijk maken of iemand legaal op Amerikaanse bodem verblijft. Trump wilde die vraag aan de volkstelling toevoegen, maar komt daar nu op terug. Het Amerikaanse hooggerechtshof verzette er zich al tegen en stelde dat de uitvoerende macht zich moest kunnen verantwoorden om die vraag toe te voegen. Trump liet weten dat er geen tijd was voor een gevecht in de rechtbank.

Toch wil de Republikein een nauwkeurig overzicht van het aantal illegalen in de VS. “Er was een tijd dat je trots kon verklaren dat je een burger was. Extreemlinkse Democraten zijn vastberaden om het aantal illegale vreemdelingen verborgen te houden”, aldus Trump.

In de VS wordt elke tien jaar een volkstelling gehouden. De resultaten worden gebruikt om onder meer de verdeling van de zetels in het Congres te bepalen.

Tegenstanders vrezen dat de vraag rond staatsburgerschap discriminerend is en gebruikt zal worden om gemarginaliseerde groepen te benadelen: illegale migranten zouden door de vraag de bevraging niet willen invullen.