Man (62) komt om het leven na zware crash

Ekeren - Een man (62) uit Kapellen is donderdagavond om het leven gekomen bij een zware crash in de straat Puihoek, in Ekeren.

De bestuurder, die alleen in zijn auto zat, kwam rond 21.20u uit de richting van het kerkhof en reed richting Vloeiende, toen hij ter hoogte van de beek die daar onder het wegdek loopt, van de baan ging. Hij botste tegen een boom en werd daarna in de gracht geslingerd. Hij zat gekneld in zijn auto en werd bevrijd door de brandweer, maar overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Er was niemand anders bij het ongeval betrokken.

Mogelijk heeft onaangepaste snelheid een rol gespeeld. Op de plaats van het ongeval zit er een knik in het wegdek omwille van de brug over de beek, wat bij hoge snelheid het effect van een schans creëert. Getuigen zagen dat de wielen het wegdek losten, waarna de chauffeur de controle over het stuur verloor. Het parket besliste dat er geen deskundige ter plaatse moest komen om de omstandigheden te onderzoeken.