Tientallen gewonden door turbulentie op vlucht van Air Canada: “We botsten allemaal tegen het plafond”

Op een Air Canada-vlucht van Vancouver naar Sydney zijn donderdag tientallen passagiers gewond geraakt toen het vliegtuig onverwacht in turbulentie terechtkwam. Het toestel moest een noodlanding maken in Honolulu.

Volgens woordvoerster Angela Mah van Air Canada was er “niet voorspelde en plotse turbulentie” toen het vliegtuig ongeveer twee uur voorbij Hawaï was, en moest het toestel omgeleid worden naar Honolulu, waar het landde.

Mah verklaarde dat ongeveer 35 mensen lichte verwondingen hadden opgelopen, volgens hulpverleners – die het vliegtuig opwachtten – hadden negen mensen zwaardere verwondingen. Woordvoerster van de hulpdiensten van Honolulu Shayne Enright sprak onder meer over sneeën, builen, blauwe plekken, nekpijn en rugpijn.

Passagiers getuigden dat heel wat mensen door de turbulentie in de lucht werden gegooid, en dat velen tegen het plafond botsten. “We kwamen in turbulentie terecht en we vlogen allemaal tegen het dak en alles viel naar beneden, dingen en mensen vlogen rond”, vertelde Jess Smith aan CBC News.

Passagier Luke Wheeldon getuigde aan KTIV dat ongeveer de helft van de passagiers hun gordel niet om hadden. “Er was geen waarschuwing en dan plots vloog de helft met hun hoofd tegen het plafond, allemaal tegelijk.”

Volgens een andere passagier botsten ook enkele stewardessen die eten aan het rondbrengen waren tegen het plafond.

Op het toestel zaten 269 passagiers en 15 bemanningsleden. Air Canada regelde hotels, maaltijden en nieuwe vluchten voor de in Honolulu gestrande passagiers.

