Maasmechelen / Tongeren -

Peter H. (42) wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Hij wordt verdacht van de moord op zijn vriendin Mia Tielens (61). De vrouw werd donderdagochtend dood aangetroffen in de badkamer van haar huis in de Zandstraat, een zijstraat van de Ringlaan in Maasmechelen.