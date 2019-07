Taalfouten maken je minder sexy

Taalfouten, maken ze nog iets uit in een tijdperk van haastig geschreven Whatsapp- of Facebookberichten? In de wereld van online dating duidelijk wel. Uit een onderzoek van promovendus Tess Van der Zanden van Tilburg University blijkt dat profielen met taalfouten minder scoren op vlak van romantische aantrekkelijkheid.