Deontologische code Vlaams Parlement: “Parlementslid mag geen snellere behandeling vragen”

Het ontslag van Kris Van Dijck (N-VA) als Vlaams Parlementsvoorzitter zet de discussie over ‘dienstverlening’ door leden van het Vlaams Parlement weer op scherp. De deontologische code schrijft immers duidelijk voor dat vragen om een snellere behandeling niet mag. Of Van Dijck dat wel of niet heeft gedaan, is wel nog voer voor discussie.