Ouders vermiste Théo Hayez terug naar huis, maar “dit is niet het einde”

De Belg Théo Hayez is ondertussen al zes weken vermist sinds hij het laatst gezien werd tijdens een avondje stappen in Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust van Australië. De ouders van de 18-jarige backpacker keren nu terug naar huis. Dat melden lokale media. “We moeten tijd doorbrengen met Theo’s kleine broer.”

Vinciane Delforge en Laurent Hayez, de ouders van de vermiste backpacker Théo, keren zaterdag terug naar België. “Het is belangrijk dat we naar huis gaan om de familie te zien en tijd door te brengen met Théo’s kleine broer Lucas”, zei vader Hayez aan lokale media. De man benadrukte wel dat dit niet het einde van de zoektocht betekent en dat hij snel terug zal zijn. “Begin augustus kom ik terug en zal ik verder zoeken naar Théo.”

Laurent Hayez, vader van de vermiste Théo Foto: EPA-EFE

De ouders van Théo hebben de laatste weken onvermoeibaar gezocht naar hun zoon, die in de nacht van 31 mei op 1 juni het laatst gezien werd in Byron Bay. De bewoners van de kuststad, een plaatsje dat erg geliefd is bij jonge backpackers en surfers, leefden erg mee met de familie van de jongen en hielpen waar mogelijk.