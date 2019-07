Vervanger Kris Van Dijck al beslist? “Straks stellen we een nieuwe naam voor”

N-VA-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele zal vandaag een vervanger voor partijgenoot en ex-parlementsvoorzitter Kris Van Dijck voorstellen. Dat zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Van Dijck stapte op nadat een verhaal over uitkeringsfraude uitlekte. “Maar dit heeft geen consequenties voor de partij.”

“We hebben samen zeer lang aan tafel gezeten om hierover te praten”, zei Matthias Diependaele tijdens een interview op Radio 1. Volgens de N-VA-fractievoorzitter heeft Kris Van Dijck, die opstapte nadat een schandaalverhaal rond de uitkering van een escortdame uitlekte, alle kaarten op tafel gelegd. “Hij heeft open partij gespeeld met de partij. Dat was ook nodig. Maar we mogen niet vergeten dat het om feiten gaat van vier, vijf jaar geleden, we mogen zijn uitstekende werk als politicus niet vergeten. Eén slechte daad, maakt hem nog geen slecht mens.”

Volgens de N-VA-politicus is er een groot verschil tussen het maken van deontologische fouten en frauderen. “Minimaliseren doen we niet. Maar er is voorlopig geen sprake van fraude, we moeten dit juist inschatten. De feiten zijn duidelijk en spreken voor zich, maar het is niet aan ons om hierover te oordelen.” Dat is de taak van de deontologische commissie, benadrukt de Diependaele. “Kris zal daarvoor zijn verdediging opbouwen. Ik stel voor dat we daar allemaal op wachten. Het is jammer dat er al veroordelingen worden uitgesproken nog voor dat de commissie haar onderzoek gevoerd heeft. Ik ga mij niet uitspreken over of hij al dan niet de deontologische code heeft geschonden, het lijkt mij het verstandigste dat over te laten aan experten ter zake. Ik ben geen rechter.”

Of de partij vond dat Van Dijck moest opstappen als parlementslid? “Kris is zelf tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk was om op geloofwaardige wijze aan te blijven als voorzitter van het parlement. Maar dat heeft de positie van de partij niet veranderd of aangetast. N-VA heeft een grote verantwoordelijkheid naar de burgers toe, naar de kiezers, en we zullen die ook blijven opnemen. Dit brengt ons niet van de wijs.”

Opvolger al bekend?

De partij zit vandaag nog samen om te bekijken hoe het nu verder moet. Omdat Kris Van Dijck ontslag heeft genomen, moet er een nieuwe parlementsvoorzitter aangesteld worden. Voorlopig is die eer te beurt gevallen aan Filip Dewinter (VB). Eerder had ouderdomsdeken Herman De Croo (Open VLD) zijn pensioen even uitgesteld om te voorkomen dat Dewinter de openingszitting kon voorzitten. Nu krijgt de extreemrechtse politicus toch zijn kans op het voetlicht, al zal dat maar voor heel even zijn. “De grootste partij kan een voorzitter voorstellen en dat zal ik dan ook doen straks. We hebben daarvoor al intern overlegd en zullen de naam straks ook meedelen aan de andere collega’s.”

Volgens Diependaele is het maar logisch dat de opvolger van Van Dijck iemand is uit eigen partij. “Die verdeling gebeurt op basis van de verkiezingsuitslag, op basis van wat de burger heeft beslist. N-VA is de grootste partij dus dat lijkt me logisch.”

Dessel wil extra gemeenteraad

De lokale partij D&W wil een extra zitting van de Desselse gemeenteraad samenroepen na het nieuws over Van Dijck, die burgemeester is in de gemeente. “We willen de burgemeester alle kansen geven om de situatie correct te kaderen. Voorlopig bekijken we hoe de situatie verder verloopt, maar het is duidelijk dat we ons vragen stellen.”

“Als gemeentebestuur hebben we o.a. ook een deontologische code”, zegt raadslid Dirk Melis van de partij. “Het is daarom cruciaal dat we meer tekst en uitleg krijgen van de burgemeester. Hiervoor willen we een extra gemeenteraad samenroepen waar we de burgemeester alle kansen geven om de situatie correct te kaderen zodat we objectief tot een besluit kunnen komen.” N-VA haalde een absolute meerderheid in 2018 en bestuurt alleen in Dessel. De D&W bracht in 2018 liberale en socialistische kandidaten samen en is de op een na grootste partij.