KRC Genk bevestigde officieel de transfer van Joseph Aidoo naar het Spaanse Celta De Vigo over .

Aidoo kwam in juli 2017 van het Zweedse Hammarby IF naar KRC Genk, waar hij goed was voor 78 wedstrijden en 5 doelpunten.

“Bedankt ‘King Bobo’ voor je goede werk in het hart van onze defensie, en succes met de nieuwe uitdaging.”