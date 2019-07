In afwachting van Griezmann stelt Barcelona zijn nieuwste spits voor: een 16-jarige Brit

Het ging de voorbije weken en dagen bij FC Barcelona enkel over Neymar of Antoine Griezmann. Nu het nieuws bekend raakte dat het de Fransman wordt, is het enkel nog wachten op de officiële bevestiging van de Catalaanse club. Maar die stelde eerst nog een andere (opvallende) aanwinst voor: Louie Barry. Een 16-jarige Brit.

Louie Barry uit Birmingham geldt als een groot talent in Engeland. De jeugdinternational weigerde echter een profcontract te tekenen bij zijn club West Bromwich Albion en trekt naar het grote FC Barcelona. West Brom ontvangt volgens persbureau Reuters wel zo’n 260.000 euro opleidingsvergoeding.

Volgens Barcelona is Barry “één van de beste jonge spelers in het Engelse voetbal” die volgend seizoen bij de U19 zich zal mogen bewijzen. Hij tekende een contract van drie seizoenen.

