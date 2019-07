Aanschuiven voor Ed Sheeran-winkel in Brussel: “Stonden hier al twee uur op voorhand”

Brussel - In Brussel is vrijdag een pop-up winkel geopend van Ed Sheeran. Er wordt allerlei merchandise verkocht. De waanzinnig populaire zanger zal - helaas voor de fans - niet zelf aanwezig zijn, maar promoot op deze manier wel zijn nieuwste album.

Een 50-tal mensen stond al meer dan een halfuur op voorhand te wachten op de opening van de Ed Sheeran pop-up, op de Kunstberg in Brussel. “We zijn al om halfzeven opgestaan om zeker op tijd te zijn”, zegt een fan. Om stipt tien uur werden de deuren geopend.

De zanger verkoopt er onder meer T-shirts om zijn nieuwste album No. 6 Collaborations Project in de kijker te zetten. De aanwezigen hopen vooral een kledingstuk te scoren, maar een kijkje tussen de lp’s en cd’s is zeker ook de moeite waard: enkele stuks bevatten een handtekening van de superster en zijn dus exclusief.

Wie dacht Sheeran zelf tegen het lijf te lopen, is er aan voor de moeite. De Britse singer-songwriter is momenteel in Letland voor een concert.