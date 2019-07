Wilfried Vandaele volgt opgestapte Kris Van Dijck op als voorzitter Vlaams Parlement

N-VA heeft Wilfried Vandaele voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement en het Uitgebreid Bureau is daarmee akkoord gegaan. Het is nu aan de plenaire vergadering om die benoeming te bekrachtigen. Die komt zaterdag om 11 uur al bijeen.

Waarnemend parlementsvoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft het Uitgebreid Bureau, dat is het Vast Bureau van het parlement aangevuld met de fractieleiders, vrijdag samengeroepen om zich “te beraden over het ontslag van de voorzitter”.

Nadat Kris Van Dijck gisteren zijn ontslag aankondigde, besliste de N-VA om Wilfried Vandaele voor te dragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. De 60-jarige burgemeester van De Haan heeft toegezegd.

“Wij hebben als grootste Vlaams partij snel geschakeld en Wilfried naar voor geschoven als de nieuwe voorzitter”, meldt de partij. “De fractieleiders van de andere partijen spraken ook hun vertrouwen uit, nu is het aan het parlement om zijn benoeming in een plenaire zitting te bekrachtigen.”

Die plenaire zitting zal zaterdag om 11 uur plaatsvinden.

Consensusfiguur

Vandaele is burgemeester van De Haan sinds 2018 en zetelt sinds 2009 in het Vlaamse halfrond. Hij wordt gezien als een consensusfiguur over de partijgrenzen heen. In het parlement volgde hij de voorbije tien jaar vooral de dossiers cultuur en media en natuur en leefmilieu op.

“Ik vind het een eer om deze rol te kunnen vervullen”, zegt Vandaele. “De omstandigheden waarin dit verloopt zijn misschien niet ideaal, maar dat maakt een snelle opvolging des te belangrijker. Het is nu mijn taak om de komende dagen en weken de continuïteit te verzekeren. Mijn focus ligt dan ook op het uitvoeren van het werk als voorzitter van het parlement, in alle sereniteit. Daarom zal ik mij terughoudend opstellen om de rust en de sereniteit te laten weerkeren.”