Acteur Guy Van Sande veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor bezit, verspreiden en productie van kinderporno

Guy Van Sande (56) is vrijdagochtend in de rechtbank van Veurne schuldig bevonden aan het bezit, de verspreiding en de productie van kinderporno. Hij krijgt drie jaar voorwaardelijk en een geldboete. Ook medebeklaagde professor Frank P. krijgt drie jaar met probatie-uitstel. Het openbaar ministerie vroeg vier jaar cel.

De rechtbank veroordeelde Guy Van Sande tot drie jaar gevangenis met uitstel en een geldboete. De rechtbank vond de feiten zwaarwichtig en betwijfelde of alles te wijten is aan cocaïnegebruik, aangezien bij huiszoekingen nooit drugs gevonden zijn. “Druggebruik van de beklaagde is zeker geen excuus. Beklaagde heeft wel degelijk een grote seksuele problematiek en een voorkeur voor kinderporno”, klonk het in de rechtbank.

De vrij lichte straf is vooral te danken aan het blanco strafregister van de gevallen acteur. Van Sande mag ook geen contact meer hebben met het meisje dat hij ongepast fotografeerde in zijn eigen badkamer.

De bom barst

Op 26 juni 2016 barstte de bom voor Guy Van Sande. Het gerecht viel binnen bij hem thuis maar ook op een veel publiekere plek, namelijk het stadhuis van Edegem waar Van Sande toen nog schepen was. Van Sande werd opgepakt en sliep, na ondervraging, een nacht in de cel. De dag nadien werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. De acteur hield zich sindsdien gedeisd en sprak niet over de zaak of de beschuldigingen.

Guy Van Sande ging ogenschijnlijk ontspannen de rechtszaal binnen Foto: mkm

In de loop van het onderzoek werd wel duidelijk wat Van Sande ten laste werd gelegd: hij bezat meer dan 500 afbeeldingen van kinderporno, waarvan enkele zelfgemaakte foto’s, en ruim 70 filmpjes. Zijn advocaat Sven Mary zei daarover in een interview met deze krant vorige zomer: “Wat ik gezien heb, ik walg ervan. Ik kan zonder problemen een autopsie bekijken en mijn sandwich opeten. Ik ben ruw geworden, anders hield ik het niet vol. Maar dit? Als je ’s avonds in je bed kruipt en je ziet dan die honderden foto’s weer passeren, dan word je heel triest.”

Mary pleitte dan ook vooral dat het de drugsverslaving van Van Sande was die aan de basis lag van de kinderporno en de normvervaging. “De cocaïne zorgt ervoor dat je in een wereld van fantasmen terechtkomt, waar je de normale vormen van seksuele beleving niet meer als bevredigend ervaart. Je wil het altijd extremer en op een bepaald moment ga je de grens over naar het verbodene. In zijn geval: kinderporno. Kijken. Hij is nooit aan kind geweest.”

Van Sande werd inderdaad niet vervolgd voor het aanranden van kinderen. Wél maakte hij foto’s van een minderjarig meisje in zijn eigen badkamer. Ook daar werd hij voor vervolgd.

Voor de openbare aanklager was vooral het gebrek aan schuldbesef een probleem bij Van Sande. Van Sande had ook gehoopt met gedeeltelijke schuldbekentenissen er vanaf te komen met strenge voorwaarden. De gevallen acteur liet in het verleden al verstaan ‘dat hij al genoeg gestraft was door het proces dat in de media gevoerd werd.’

LEES OOK. Kinderpornoproces Guy Van Sande van start: de duistere chatroom met ‘tomjeweetwel’ (+)

LEES OOK. Vier jaar cel gevorderd voor acteur Guy Van Sande in kinderpornoproces