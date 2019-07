Inter Milaan bevestigt onderhandelingen met Manchester United over Lukaku

Inter Milaan is officieel beginnen onderhandelen met Manchester United over een mogelijke transfer van aanvaller Romelu Lukaku. Dat heeft Piero Ausilio, de sportieve baas van de Italiaanse club, vrijdag bevestigd.

“We hebben Manchester United officieel benaderd. We zullen zien wat er nu gebeurd. Alle spelers die we momenteel volgen zijn spelers waarover we akkoord zijn met de nieuwe coach Antonio Conte. We willen tegemoetkomen aan zijn verzoeken, maar wel binnen bepaalde financiële limieten.”

Romelu Lukaku staat al een tijdje helemaal bovenaan de wishlist van Inter Milaan. De spits van de Rode Duivels heeft zelf ook wel oren naar een Italiaans avontuur. Maar voorlopig komt Inter nog niet in de buurt van het bedrag (zo’n 85 miljoen euro) dat Manchester United voor zijn topaanvaller wil krijgen.

Het voorstel van Inter gaat voorlopig enkel over een uitleenbeurt van twee seizoenen met een verplichte aankoopoptie. Dat bedrag zou over verschillende jaren gespreid betaald worden. Concreet: 10 miljoen euro voor huur, 30 miljoen in 2020 en 30 miljoen in 2021. Goed voor een totaal van 70 miljoen euro.

