Franse topchef levert zijn twee Michelinsterren in: “Jullie zijn incompetente bedriegers”

De excentrieke Franse topchef Marc Veyrat moet de twee Michelinsterren van zijn restaurant Maison des Bois in Manigod niet meer hebben. Hij verloor zijn derde ster in januari en is sindsdien depressief. “Ik moet ze niet meer”, schrijft hij in een brief aan de mensen achter de culinaire gids. “Jullie zijn incompetente bedriegers.”

In de culinaire wereld is Marc Veyrat een naam als een klok. De 69-jarige Fransman behaalde tijdens zijn lange carrière al drie keer drie sterren in de Michelingids en kreeg van GaultMillau, die andere grote culinaire gids, tweemaal 20 op 20. Voor zijn bijdrage aan de Franse gastronomie werd hij opgenomen in het Legioen van Eer, de meest eervolle onderscheiding die Franse burgers te beurt kan vallen.

Ook voor zijn huidige restaurant, Maison des Bois in Manigod, had Michelin hem al eens drie sterren geschreven. Maar tot ieders verbazing beslisten de makers van de gids Veyrat in januari één ster af te nemen. Voor de chef kwam het als een enorme klap. Hij werd depressief, en zei in interviews in de zomer vrij te nemen om na te denken of hij die twee sterren wel wil houden.

Woedende mail

Zo lang heeft hij niet gewacht. Aan Le Point heeft hij laten weten dat zijn beslissing al genomen is. “Ik heb beslist dat ik me ga ontdoen van die twee sterren. Ik trek me terug uit de Michelingids”, zegt de topchef.

Veyrat stuurde daarop de mail door die hij naar de mensen achter de Michelingids gestuurd heeft. En daarin spaart hij zijn kritiek allerminst. “Ik ben al zes maanden depressief. Hoe durven jullie de gezondheid van koks gijzelen”, schrijft hij. “Tijdens ons bezoek aan uw kantoren in Parijs, om de redenen voor het intrekken van de ster te vernemen, hebben we uw diepgaande onbekwaamheid kunnen vaststellen. Dat maakt me bang voor de volgende generaties. De enige reden die ik kreeg, was dat ik reblochon en beaufort verwarde met cheddar, en dat is een schande voor de regio. Jullie manipuleren de gastronomie en kennen niets van de identiteit van gebieden.”

“Bedriegers”

Maar Veyrat gaat nog verder dan dat. Hij is ervan overtuigd dat er nooit een controleur van Michelin geweest is. “Ik blijf voor altijd de eerste die drie sterren gekregen heeft en er het volgende jaar één verloor. Jullie zijn bedriegers die gewoon een ruzie willen om commerciële redenen.”

Stoppen met koken doet Veyrat niet na de tegenslag. “Ik voel me bevrijder dan ooit.”