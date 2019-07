AA Gent-aanwinst Jan Van den Bergh traint na twee schedelboringen met een helm: “Mijn haar is langer om littekens te verbergen”

Het was opkijken toen AA Gent-aanwinst Jan Van den Bergh (24) met een helm op training verscheen tijdens de stage in Wageningen. De verdediger liep een ernstige hoofdblessure op bij zijn ex-club Beerschot, waarvoor hij twee schedelboringen onderging. Van den Bergh hield het stil, tot nu. “Ik wilde er niet over praten toen mijn verhaal misschien medelijden zou opwekken. Nu ben ik op de weg terug en voel ik me er klaar voor.”