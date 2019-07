In Brazilië gapen de sambavoetballers op het strand naar een Belg (dankzij een wildcard van Neymar)

Een Belg die op de Braziliaanse stranden goochelt met zijn voeten, daar blijven ze ook in het land van de balkunstenaars voor stilstaan. Onze landgenoot die dat klaarspeelt is Martijn Debbaut, een 25-jarige voetbaltalent uit Oostende. Het is Neymar jr himself die Debbaut uitnodigde op zijn eigen toernooi, Red Bull Neymar Jr’s five in zijn geboortestad. Van het communiefeest naar het strand in Brazilië. Een straf verhaal.

Ze waren met duizenden die in de plaats van Martijn Debbaut wilden zijn. Allemaal stuurden ze filmpjes in met wat ze met een voetbal konden. Het ene al gekker dan het andere. Maar dat van Debbaut was het beste. Nadat een jury de volgens hen beste zes hadden gekozen, mocht Neymar jr een wildcard uitdelen. En die ging naar de Oostendenaar. Geen toeval.

Debbaut is de beste freestyle voetballer van het land. Hij heeft er quasi zijn beroep van gemaakt. Freestyle betekent de mensen vermaken met allerlei voetbaltrucs waarvan de meeste alleen maar kunnen dromen. Er gaat niet alleen de fijnzinnigste voetbaltechniek mee gepaard, ook het vermogen om er uren aan een stuk op te trainen.

Een bal dood in de nek liggen is in de ogen van de freestylers voor beginners. De voormalige speler van KV Oostende verschijnt intussen op huwelijken en communiefeesten om zijn nummertjes op te voeren, zijn gasten met open mond achter te laten. Hij speelt er wel eens een panna (bal door de benen)-spelletje met de gasten.

“De mensen vinden het eens iets anders en zijn altijd enthousiast”, zegt hij op het strand in Guaruja, Sao Paolo in Brazilië.