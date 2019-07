Spontane staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant

Bij de technische diensten van De Lijn in Vlaams-Brabant is vrijdag een spontane staking uitgebroken. De actie heeft voorlopig nog geen gevolgen voor de dienstregeling in de provincie. Dat meldt Marcel Conters van de socialistische vakbond.

“Meer dan negentig procent van het personeel neemt deel aan de staking”, zegt Marcel Conters, gewestelijk secretaris van ACOD-TBM Vlaams-Brabant. “De ontevredenheid bij het het technisch personeel heeft onder meer te maken met de werkdruk, het gebrek aan wisselstukken en het het loonbeleid. Het vertrouwen is geschonden. De werknemers hebben geen goed oog in de toekomst.”

“Andere knelpunten zijn de zelfsturende teams, de gebrekkige communicatie van de directie en de steeds stijgende uitbestedingen aan privébedrijven. Tot slot zorgt de nakende afscheuring van De Lijn voor veel onduidelijkheid.” De technische diensten worden weldra omgedoopt tot De Lijn Technics.

In een reactie laat de directie van De Lijn weten dat er van een afscheuring geen sprake is. “Die bewering is ongegrond. We weten niet waar die informatie vandaan komt”, zegt woordvoerster Inge Debruyne. “Wij ontwikkelen een loonbeleid dat voor een grotere aantrekkelijkheid van de technische functies moet zorgen.”

“De directie is op de hoogte van de problemen en er wordt hard gewerkt om die op te lossen. Die inspanningen zijn niet meteen zichtbaar op de werkvloer en het vraagt tijd. Wij zijn bereid om te praten en betreuren de keuze van de bonden voor een wilde staking in plaats van een dialoog. Wij roepen op om niet aan negatieve stemmingmakerij te doen”, stelt Debruyne.