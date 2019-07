Anderlecht bevestigt: Constant Vanden Stockstadion wordt Lotto Park, bekijk hier de eerste beelden

RSC Anderlecht heeft (eindelijk) officieel de naamsverandering van het stadion bekendgemaakt. Eerder lekte al uit dat het Constant Vanden Stockstadion zou veranderen in Lotto Park, het is de eerste naamswijziging van het stadion in 36 jaar.

Anderlecht treedt al sinds 1983 aan in het Constant Vanden Stockstadion. Constant Vanden Stock, in 2008 overleden, was van 1971 tot 1996 voorzitter van de club. Van 1917 tot 1983 speelde de Belgische recordkampioen nabij het Astridpark in het Émile Verséstadion, een verwijzing naar de eerste weldoener van de Brusselse club. In het kader van een grondige renovatie van het stadion werd het bouwwerk 36 jaar geleden naar Constant Vanden Stock vernoemd.

Eerder deze week werd er al een nieuwe banner ‘Lotto Park’ aan de voorzijde van het stadion opgehangen maar even later werd de naam afgedekt. De Nationale Loterij is sinds vorig seizoen één van de hoofdsponsors van de Belgische recordkampioen.

“Discussie over naamsverandering was al bezig voor de verkoop”

“We hebben gekozen voor de naam Lotto Park omdat het enerzijds de rijke traditie en vertrouwde locatie van de club koestert en anderzijds omdat Lotto, als één van de partners van RSC Anderlecht, de waarden van de club deelt”, aldus Anderlecht-bestuurder Jo Van Biesbroeck. “We beseffen dat een naamsverandering een gevoelige vernieuwing is.”, aldus Jo Van Biesbroeck.“Maar de tijd staat niet stil. Een stadionnaam linken aan een sterk merk is een trend die zich in Europa al jaren voordoet. In Duitsland hebben 70% van de eersteklassers hun stadionnaam al verkocht. In Nederland is dat 50%. In België zijn we nu de vijfde club. De discussie over de naamsverandering was trouwens al bezig voor de verkoop aan Marc Coucke. Het oude bestuur onder Roger Vanden Stock was daar ook al mee bezig. ”

“Deze naamsverandering is een statement van de club maar met respect voor de grote traditie”, zegt pr-verantwoordelijke David Steegen. “Constant en Roger Vanden Stock hebben dit stadion gebouwd en de club op de wereldkaart gezet, maar we evolueren. Zonder partners als Lotto zouden we niet zoveel jeugd kunnen opleiden en geen toptransfers kunnen doen zoals Kompany, Nasri en Vlap.”

“Lotto wil dicht bij de mensen staan. Dus doen we aan sportsponsoring. Ook in het voetbal”, vertelde Bénédicte Lobel van Lotto. “Anderlecht heeft fans zowel in het noorden als het zuiden van het land. Het vertegenwoordigd de juiste waarden, is een emblematische club. In het logo hebben we een bal met nummer 35 - het stamnummer van Anderlecht - verwerkt.”

Anderlecht wil weer aanknopen met de rijke traditie van de Brusselse club en in een knappe video wordt met de nodige nostalgie teruggeblikt op “de magie van het park”:

De verkoop van de stadionnaam levert clubs extra inkomsten op. In België gingen AA Gent (Ghelamco Arena), Racing Genk (Luminus Arena), KV Mechelen (AFAS Stadion) en KV Oostende (Versluys Arena) Anderlecht voor.

Foto: jug