Man (36) uit Brugge jaar voorwaardelijke celstraf na cyberlokking

Brugge - Een 36-jarige Bruggeling heeft in de Brugse strafrechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor cyberlokking. S.M. zocht op sociale media contact met een twaalfjarig meisje en voerde seksueel getinte gesprekken met haar. Uiteindelijk probeerde hij ook een afspraak te maken maar de moeder van het meisje stak daar een stokje voor.

Het openbaar ministerie drong tijdens de pleidooien aan op voorwaarden, zoals een behandeling voor zijn seksuele neigingen, een internetverbod en een contactverbod met het slachtoffer. Volgens de verdediging lag eenzaamheid aan de oorzaak van de feiten. “Mijn cliënt kan niet werken door een ziekte en zag zijn relatie op de klippen lopen. Hij miste ook affectie in zijn kindertijd. Hij is geen echte pedofiel, maar werd in de gevangenis wel al drie keer afgetuigd”, aldus advocaat Kris Vincke tijdens het proces. Het meisje kreeg van de rechter een voorlopige schadevergoeding toegekend.