Man (30) vrijgesproken voor poging tot doodslag op jeugdvriend

Middelkerke - Een 30-jarige Middelkerkenaar is in de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor poging tot doodslag op een jeugdvriend. Nicky D. stak het slachtoffer tijdens een discussie met een mes in de buik, maar volgens de rechtbank bestaat er twijfel over wie het mes getrokken had. Het openbaar ministerie had vier jaar effectieve celstraf gevraagd.

Op zaterdag 20 april vorig jaar had Nicky D. met slachtoffer M.V. afgesproken in de Brugsestreenweg in Oostende. De jeugdvrienden wilden wat cannabis scoren maar Nicky D. liet heel lang op zich wachten. Toen hij uiteindelijk van de tram stapte maakte Oostendenaar M.V. zich kwaad. Er volgde een zware discussie waarbij Nicky D. een mes in de buikstreek van M.V. plantte. Het slachtoffer kon nog naar een café wandelen waar een ambulance werd verwittigd. Zijn toestand was even kritiek maar stabiliseerde zich opnieuw.

Over wat er precies gebeurde liepen de versies van beklaagde en slachtoffer uiteen. Getuigen van de steekpartij waren er alvast niet. “Ik zag zijn vuist plots in de richting van mijn buik schieten”, verklaarde het slachtoffer tijdens het proces. “Ik dacht dat hij een gewone vuistslag ging uitdelen maar toen ik de wonde voelde en bekeek besefte ik dat hij mij gestoken had.” Maar Nicky D. beweerde dat het slachtoffer hem achtervolgde en zelf het mes trok. “Ik wou geen drugs meer kopen en ging weg”, vertelde hij. “Toen hij mij aanviel met zijn mes, kon ik zijn pols vastgrijpen en zijn arm omdraaien waardoor het mes in zijn eigen buik terechtkwam. Het was pure zelfverdediging.”

Volgens de wetsdokter stond het vast dat Nicky D. het mes zelf in de handen had en een duidelijke steekbeweging maakte. “De plek waar hij stak was duidelijk niet willekeurig. De maagwand van het slachtoffer was geperforeerd. Dit had fataal kunnen aflopen”, aldus de procureur. Maar dat kon de rechter vrijdag niet overtuigen. “Er is sprake van twijfel waardoor de vrijspraak zich opdringt”, klonk het. Toen hij hoorde dat Nicky D. werd vrijgesproken sloegen bij M.V. de stoppen door. “Wacht maar tot je vrijkomt. Ik maak je kapot”, schreeuwde hij. Ook de rechter moest het ontgelden. “Het gerecht is een corrupte sekte die pedo’s en cokesnuivers beschermt”, tierde hij terwijl hij onder politiebegeleiding de zaal verliet. Het parket kan nog beroep aantekenen tegen de vrijspraak.