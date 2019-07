Raman krijgt journalisten en fans meteen op zijn hand tijdens voorstelling bij Schalke 04: “Er is maar één Benito, hè”

Die middag in de mastodont van een Veltins Arena in Gelsenkirchen: de voorstelling van Benito Raman, de Gentenaar die na zijn hobbelige parcours in ons land plots de Bundesliga veroverde en voor dertien miljoen euro een toptransfer naar Schalke maakte. De 24-jarige aanvaller staat eerst de Duitse pers te woord, nadien maakt hij nog uitgebreid de tijd voor ons alleen. Het volgende doel: de Rode Duivels.