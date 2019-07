Volkswagen en Ford investeren samen in zelfrijdende auto’s

De autobedrijven Volkswagen en Ford Motor bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. De Duitse automaker investeert 2,6 miljard dollar in de start-up Argo AI, een samenwerkingspartner van Ford voor autonoom rijden. Dat maken beide bedrijven bekend, nadat details van de plannen eerder al waren uitgelekt.

Met de investering breiden Volkswagen en Ford hun bestaande samenwerking uit. De twee fabrikanten sloten begin dit jaar al een deal op het vlak van bedrijfsauto’s. Door samen aan technologie voor zelfrijdende auto’s te werken, delen de concerns de torenhoge kosten en risico’s bij de ontwikkeling van nieuwe autotechnologie.

Volkswagen brengt zijn activiteiten voor zelfrijdende auto’s van dochteronderneming Audi, met een waarde van 1,6 miljard dollar, onder bij Argo AI. Daarnaast steekt de automaker 1 miljard dollar aan financiering in het technologiebedrijf. Ford en Volkswagen krijgen elk een even groot belang in Argo AI, dat door de deal op 7 miljard dollar wordt gewaardeerd.

De Amerikanen en Duitsers gaan ook samenwerken op het vlak van elektrische auto’s. Ford zal het onderstel voor elektrische voertuigen van Volkswagen gebruiken voor zijn eigen elektrische auto’s.