Iran bedreigt Londen in discussie over olietanker: “Ze spelen een gevaarlijk spelletje”

Iran heeft tegenover Groot-Brittannië in het conflict om de in Gibraltar vastgehouden supertanker weer dreigende taal geuit. “Als de Britten zich door de VS laten beïnvloeden en zich willen inlaten met een gevaarlijk spelletje, dan raden we hen aan dat toch niet te doen”, zei woordvoerder Abbas Mussawi vrijdag.

Nadat de kapitein en de eerste officier van de tanker donderdag gearresteerd waren, heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de vierde keer in een week de Britse ambassadeur in Teheran ontboden, zei de woordvoerder.

Mussawi ontkent ook dat Syrië de bestemming was van de tanker. De Grace 1 is volgens hem te groot om aan te leggen in een Syrische haven. Waar de tanker dan wel naar op weg was, wou Mussawi niet zeggen.

Gibraltar

De autoriteiten in Gibraltar en de Britse Royal Navy hielden de supertanker vorige week tegen voor Gibraltar. De kapitein en de eerste officier van de Grace 1 worden ervan verdacht dat ze van plan waren olie te leveren aan Syrië. Dat zou een schending zijn van Europese sancties. De politie van de Britse enclave ondervroeg hen.

Het Hooggerechtshof in Gibraltar vonniste dat het schip al zeker tot 21 juli niet mag uitvaren. “De Britten moeten de tanker onmiddellijk weer laten uitvaren”, zei Mussawi aan het officiële nieuwsagentschap IRNA.

Incident

Donderdag zorgde een incident met een Britse tanker in de Straat van Hormuz voor speculatie over een mogelijke vergeldingsactie van Iran. De Britten zeggen dat drie Iraanse schepen probeerden om de passage van een Brits commercieel schip tegen te houden. Maar een fregat dwong hen rechtsomkeer te maken. Teheran ontkent iedere betrokkenheid.

Groot-Brittannië verhoogt wel tijdelijk zijn militaire aanwezigheid in de Perzische Golf. Zo wordt er een tweede oorlogsschip ingezet, zei de Britse regering vrijdag.