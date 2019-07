Franse tachtiger ligt 11 jaar lang dood in appartement

In de Franse stad Nantes is het lichaam van een tachtiger teruggevonden in zijn appartement. De man zou al elf jaar geleden gestorven zijn.

Volgens het Franse gerecht is het lichaam van de man woensdag teruggevonden door de eigenaar van het appartement. Het lichaam bevond zich in een verregaande staat van ontbinding.

Afgegaan op de tijdschriften die er nog lagen en de vervaldata op de voedingsmiddelen in de koelkast, is de man in 2008 overleden. Hij had geen dichte familie en zijn facturen werden automatisch betaald via domiciliëring. De buren hadden ook niet opgemerkt dat de post zich maar bleef opstapelen in zijn brievenbus.

De politie van Nantes is intussen een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak, al gaat men ervan uit dat het om een natuurlijk overlijden gaat.