Hoe een waterput toegang gaf tot een vergeten tunnelnetwerk: ondergronds nazibolwerk blootgelegd in Wevelgem

Donkere holen, verlaten grotten of vervallen bunkers. Het is de habitat waar Lauwenaar Christophe Lefebvre – alias Mister C – het best gedijt. Urban explorer en journalist bij de Krant van West-Vlaanderen, maar vooral avonturier met een passie voor geschiedenis. Nu heeft hij een vergeten bunker met tunnelnetwerk onder het park van Wevelgem blootgelegd. Het resultaat van een bijzondere tip én lang opzoekwerk.