Economische groei in Vlaanderen blijft volgende jaren hoger dan in Wallonië en Brussel

De economische groei in Vlaanderen blijft ook de volgende jaren hoger dan die in Wallonië of in Brussel. Dat blijkt uit de regionale vooruitzichten van het Planbureau. Voor de periode 2018-2020 verwacht men een groei van 1,6 procent per jaar in Vlaanderen, tegenover 1,2 procent in Wallonië en 0,9 procent in Brussel. Voor de periode 2021-2024 gaat het respectievelijk om gemiddeld 1,4 procent, 1,2 procent en 0,9 procent groei per jaar.

De groei zou daarmee wel vertragen tegenover de afgelopen jaren, als gevolg van de zwakkere conjunctuur in Europa. Voor heel België gaat men uit van een reële economische groei van 1,4 procent dit en volgend jaar en 1,3 procent de jaren tot 2024. In 2015-2017 groeide de economie in ons land nog met gemiddeld 1,6 procent.

Werkgelegenheid

Ook de werkgelegenheid zou de volgende jaren trager groeien. Vlaanderen blijft koploper met een gemiddelde groei van de werkgelegenheid van 0,9 procent per jaar, tegen 0,7 procent in Wallonië en 0,4 procent in Brussel. Op zes jaar komen er zo 182.000 banen bij in Vlaanderen, 64.000 in Wallonië en 21.000 in Brussel.

De werkloosheidsgraad daalt overal verder en zou in Vlaanderen tegen 2024 nog slechts 4,7 procent bedragen (tegen 6,5 procent vandaag). In Wallonië (10,7 procent) en in Brussel (12,9 procent) blijft de werkloosheidsgraad tegen 2024 een pak hoger, verwacht het Planbureau. Dat merkt wel op dat deze percentages “ongezien zijn voor alle gewesten sinds de jaren 1980”. Het Planbureau waarschuwt voor toenemende krapte in bepaalde segmenten.

Inkomen

De groei van het reëel beschikbaar inkomen zou na de piek in 2019 (tussen 2,2 en 2,4 procent) vertragen. In Vlaanderen is er sprake van een gemiddelde groei van het beschikbaar inkomen met 1,4 procent per jaar tot 2024, tegen +1,1 procent in Brussel en +1 procent in Wallonië.

Het Planbureau waarschuwt in zijn regionale vooruitzichten ook nog dat, bij ongewijzigd beleid, de Vlaamse begroting vanaf 2020 tekorten zou vertonen. Dit jaar boekt de Vlaamse begroting nog een overschot. De rekeningen van de Franse gemeenschap, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest blijven bij ongewijzigd beleid deficitair over de periode 2019-2024.

Belgen 43,5 miljard euro rijker in eerste kwartaal

Het netto financieel vermogen van de Belgen is in het eerste kwartaal fors gestegen, met 43,5 miljard euro tot 1.060 miljard euro in totaal, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De toename was vooral te danken aan de stijging van de beurskoersen, klinkt het. Eind 2018 was er nog een daling van het financieel vermogen, met 25,1 miljard euro. Die daling is nu meer dan gecompenseerd.

Het waren vooral de stijgende beurskoersen die de Belg rijker hebben gemaakt. Bij de beleggingsfondsen kwam er 14,6 miljard euro bij, bij de verzekeringsproducten 11,9 miljard. Beursgenoteerde aandelen werden 6,7 miljard euro meer waard en niet-beursgenoteerde aandelen 7,6 miljard.

Nochtans bleek de beurs iets minder in trek, de Belg verkoos in het eerste kwartaal iets minder risico te nemen, zegt de Nationale Bank. Particulieren investeerden een half miljard minder in beursgenoteerde aandelen en 1,5 miljard minder in beleggingsfondsen. Daarentegen werd er 4,3 miljard euro meer geparkeerd op de spaarboekjes en 3,1 miljard euro meer op de zichtrekeningen. De spaarquote steeg tot 12,9 procent, het hoogste niveau in minstens drie jaar. De Belg had in het eerste kwartaal 1 procent meer te besteden en besliste daarvan slechts de helft uit te geven.

Aan de andere kant stegen ook de financiële schulden in het eerste kwartaal, met 2,8 miljard euro tot 294,3 miljard in totaal. De stijging was vooral toe te schrijven aan de hypothecaire kredieten, zegt de Nationale Bank. Mochten de vermogens gelijk verdeeld zijn over alle 11,467 miljoen Belgen, dan bezit iedereen netto zo’n 92.500 euro.