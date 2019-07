Miljonair schrijft hartverscheurend bericht na plots overlijden van dochter (15): “Krijg ik haar alsjeblieft terug?”

Ben Goldsmith verloor zijn 15-jarige dochter Iris Annabel afgelopen maandag bij een ongeval met een quad aan de boerderij van het gezin in het Britse Somerset. “Het was een vreselijk ongeval”, zegt een vriend van de familie aan Daily mail. “Iris was een geweldig meisje. Iedereen hield van haar. Ze was mooi, charmant, intelligent, geweldig gezelschap en de leukste persoon die er was.”

Vader Ben deelde een hartverscheurend bericht op Twitter. “God, krijg ik mijn mooie, briljante en lieve meisje alsjeblieft terug? En als dat niet kan, zorg dan extra goed voor haar. Ik hou zoveel van haar en ik ben zo trots op haar. Het doet me zoveel pijn, ik kan het niet eens omschrijven.”

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8