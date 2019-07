Bodyguard doet hof van Dubai daveren: prinses gaat er met hem vandoor

Bodyguard Russel Flowers zou wel eens aan de basis kunnen liggen van de huwelijksproblemen tussen prinses Haya en sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Prinses Haya is al Maktoum’s zesde vrouw maar daar lijkt nu wel een einde aan te komen.

Voormalig militair Russell Flowers is de man die momenteel onderwerp van gesprek is en ’ongepast contact’ zou hebben met prinses Haya. Dat heeft MailOnline ontdekt. Flowers is al vijf jaar de persoonlijke bodyguard van de prinses en vermoedelijk ook de reden waarom Haya naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte en er asiel aanvroeg.

Volgens bronnen stond ze er op dat Flowers haar altijd zou vergezellen op buitenlandse trips, ze overlaadde hem ook met cadeautjes. Als je een Range Rover, een uniek gepersonaliseerd jachtgeweer van 50.000 pond, een horloge en een maatpak nog ‘cadeautje’ kan noemen. De vriendschap tussen beiden was op de duur een publiek geheim.

Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, prinses Haya (rechts) en hun dochter Al Jalila. Foto: Isopix

In principe zou het security-team van de prinses en haar kinderen steeds uit twee bodyguards moeten bestaan maar zowel de prinses als Flowers zelf, stuurde de extra bodyguard vaker weg.

De bodyguard en zijn vrouw gingen vorig jaar uit elkaar. Een van de redenen zou de hechte vriendschap tussen de bodyguard en de prinses zijn.

De geruchten dat er een einde was gekomen aan het 15-jarige huwelijk van Maktoum en de jongste van zijn zes vrouwen kwamen op gang toen de sjeik zonder prinses Haya naar Royal Ascott ging. Ondanks haar liefde voor paardenraces was ze afwezig. Bovendien was de prinses al twee maanden niet in het openbaar gezien. De prinses zou naar Duitsland zijn gevlucht om daar politiek asiel aan te vragen omdat ze vreesde voor haar leven.

De enige reactie van de 69-jarige sjeik zelf is een gedicht op Instagram waar hij spreekt over verraad en ontrouw.

Volgens juridische experts zou dit wel eens de duurste scheiding zijn in het Verenigd Koninkrijk.

