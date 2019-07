President van Catalonië moet terechtstaan voor ongehoorzaamheid

De onafhankelijkheidsgezinde president van de Spaanse regio Catalonië zal worden berecht wegens ongehoorzaamheid omdat hij weigerde separatistische symbolen van openbare gebouwen te halen, zo heeft het gerecht vrijdag bekendgemaakt.

Het hoog gerechtshof van Catalonië zei dat het de opening van een proces tegen Quim Torra “voor een ongehoorzaamheidsdelict” had bevolen. De datum van het proces is nog niet bekend. Het parket vordert twintig maanden onverkiesbaarheid. Daardoor zou Torra geen president meer kunnen blijven van de regio.

Omstreden spandoek

De zaak dateert van maart. De Spaanse kiesautoriteit had Quim Torra toen opgedragen de separatistische symbolen te verwijderen van de openbare gebouwen van de regio om de institutionele neutraliteit te garanderen tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen van eind april.

Vooral een spandoek aan de gevel van de zetel van de Catalaanse regering in Barcelona met de slogan “Vrijheid voor de politieke gevangenen en bannelingen” en een geel lint werd geviseerd. De separatisten gebruiken het gele lint om de vrijlating te eisen van hun leiders die in voorlopige hechtenis zitten en dit jaar berecht worden voor hun rol in de poging tot afscheuring van de regio in 2017.

De Catalaanse regering had eerst een ander doek met een wit-rood lint over het spandoek gehangen. Uiteindelijk haalde Torra de spandoeken weg voordat de politie optrad.