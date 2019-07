Wanneer vertrek je het best met de auto op vakantie, waar staan de files en wat met de drukte op de luchthavens?

Nu het bouwverlof overal begonnen is, komt ook de eerste grote vakantie-uittocht op gang. En dat zullen we voelen op de weg. In eigen land, maar ook in onze buurlanden. Wanneer vertrek je nu het best als je met de wagen op vakantie gaat? Waar kan je wegenwerken verwachten? En moet je nu nog vroeger naar de luchthaven gaan als je met het vliegtuig op reis gaat? Een praktische gids voor vertrekkers.