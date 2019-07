Uitslaande brand legt woning in de as in Tongeren

Tongeren - In de Sacramentsstraat in Tongeren is een eengezinswoning volledig uitgebrand. Ook de twee aanpalende woningen werden door het vuur aangetast.

De brand brak omstreeks 13 uur uit. Het nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Zowel langs de straatzijde als langs de achterzijde was er een uitslaande brand waarvan de rookpluim tot ver buiten het stadscentrum te zien was.

“De woning is volledig uitgebrand en zal onbewoonbaar verklaard worden”, aldus waarnemend burgemeester An Christiaens (Tongeren.nu) in een eerste reactie aan Belga. “De twee aanpalende woningen zijn ook aangetast en er worden momenteel oplossingen gezocht voor de bewoners op te vangen.”

Mogelijk is er tijdens de brand asbest vrijgekomen. Uit voorzorg werd er een veiligheidszone ingesteld. “Daar weten we nu nog niets van maar in de loop van de dag zal een expert een meting komen doen.”