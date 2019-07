Twee jaar cel voor dakloze die inbreekt in school in Roeselare

Roeselare - Een twintigjarige dakloze man uit Roeselare is vrijdag veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor tal van inbraken en diefstallen. Hij stal ook de portefeuille van een vrijwilliger die maaltijden bedeelde aan daklozen. De helft van zijn straf moet hij effectief uitzitten.

De jonge man is niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar moest hij zich voor dezelfde Kortrijkse strafrechter al verantwoorden voor het stelen van flessen alcohol in Lidl, computers in het AZ Delta in Roeselare en omdat hij zichzelf Bromzepan had voorgeschreven met gestolen doktersbriefjes. Begin deze maand moest hij verschijnen voor een aantal andere feiten, waaronder een inbraak in een basisschool in Roeselare en een inbraak in een woning van een oude vrouw die in het rusthuis zat.

Toen hij een eerste keer werd opgepakt, was hij in het bezit van een masker, een koevoet en een speelgoedpistool. Hij kwam vrij onder voorwaarden, maar pleegde kort daarna nieuwe feiten. Dit keer was hij gewapend met een lockpickgun om sloten open te breken. Tijdens zijn verhoor zou hij gezegd hebben dat hij niet bang was van de politie en dat ze allemaal corrupt zijn.

Tijdens het proces liet de rechter duidelijk merken dat zijn geduld op raakt. “Hoeveel kansen moet ik u eigenlijk nog geven?” vroeg hij. Vrijdag veroordeelde hij de man tot twee jaar cel met uitstel. De beklaagde moet wel een jaar effectief uitzitten. “Maar u zit al een tijdje in voorhechtenis dus uw effectieve straf is al bijna ten einde”, zei de rechter vrijdag. De straf met uitstel is gekoppeld aan een aantal probatievoorwaarden, zoals zich laten behandelen voor zijn drugsprobleem en werk zoeken. Doet hij dat niet, dan moet hij alsnog de volle twee jaar uitzitten.