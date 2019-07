Nieuw liedje van dode Nederlandse zanger ontdekt

Bijna een kwart eeuw na zijn dood verschijnt er een onlangs ontdekt nummer van de Nederlandse pianist en zanger Jules de Corte. Producent Ben van der Linden vond in het archief van Beeld en Geluid in Hilversum een lied uit 1958, ‘De Beiaardier van Vlissingen’, dat over een maand op de cd ‘Bells Forever’ verschijnt.

Van der Linden vond het nummer toen hij de cd met liedjes over klokken samenstelde, vertelde hij in het NPO 5-programma Volgspot. Ook De Corte was groot liefhebber van (kerk)klokken.

De blinde Jules de Corte (1924-1996) schreef honderden liedjes, onder meer voor KRO-radio, en werd bekend met nummers als ‘De vogels’, ‘Ik zou wel eens willen weten’ en ‘Als je overmorgen oud bent’. Hij werd voor zijn oeuvre onder meer bekroond met een Edison, een Gouden Harp en de Louis Davids-prijs.