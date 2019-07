Carrefour opent eerste Belgische biowinkel in Brussel

Brussel - Supermarktketen Carrefour heeft vrijdagochtend zijn eerste Belgische Carrefour BIO geopend in Brussel, in de Georges Henrilaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het nieuwe type winkel is qua oppervlakte vergelijkbaar met een Carrefour Express-winkel, met ongeveer 200 vierkante meter verkoopoppervlakte. Zowat 3.000 bioproducten worden er te koop aangeboden, waaronder een honderdtal lokale Belgische producten.

“Carrefour heeft de ambitie om het beste toegankelijk maken voor iedereen en leider worden in de voedseltransitie”, zegt secretaris-generaal van Carrefour België, Geoffroy Gersdorff. Met Carrefour BIO biedt Carrefour naar eigen zeggen het goedkoopste biomerk in België aan.

In de winkel vinden de klanten volgens Carrefour een compleet bio-gamma, met een biobulkwand van 6 meter gevuld met 137 zoete en hartige bioproducten, een biokaastoog met 22 verschillende referenties, verschillende soorten biobrood en bio-ontbijtkoeken, een biosinaasappelsapmachine en een hoek met een selectie van items van het Belgische merk BONJOUR Maurice. Ook bevindt zich in de winkel het eerste Ecover-navulstation, waar de klant zijn lege fles kan bijvullen. Een team van vijf lokaal aangeworven medewerkers die ervaring hebben met bio geeft professioneel advies aan de klanten.

Tegen 2025 streeft Carrefour naar 100 procent recycleerbare verpakkingen. Vandaag biedt de winkel al een assortiment groenten en fruit zonder verpakking aan, terwijl het vlees wordt aangeboden in 100 procent recycleerbare kartonnen schalen. Carrefour heeft al bio-winkels geopend in Spanje en Frankrijk. In België zullen ook nog winkels volgen.