Nieuw leven voor Simba: Nederlanders redden fel verzwakte leeuw op Iraakse markt

Archieffoto: dit is niet de leeuw in kwestie. Foto: AP

Twee Nederlanders hebben het leven van de tweejarige leeuw Simba gered. Ze zagen het fel verzwakte dier op een Iraakse markt te koop aangeboden worden, en na maanden onderhandelen komt het naar een leeuwenopvang bij onze Noorderburen.

De twee Nederlanders, een agent en een medewerker van de ambassade, zagen op een markt in Bagdad een leeuw die in een kooi te koop aangeboden werd. Het dier was zichtbaar ondervoed en fel verzwakt. Het raakte een gevoelige snaar bij hen.

Er was maanden onderhandelen voor nodig, maar de twee slaagden er toch in om het dier in hun bezit te krijgen. Het werd met een vrachtvliegtuig vanuit Jordanië overgevlogen naar Maastricht, waar dierenartsen zich erover zullen ontfermen. Dat is nodig, want goed is Simba er niet aan toe.

Wanneer hij er klaar voor is, wordt Simba overgebracht naar de leeuwenopvang in Anna Paulowna. Dat is de grootste van Europa. Daar kan hij in alle rust herstellen, waarna hij in de Afrikaanse natuur vrijgelaten zal worden.