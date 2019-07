Staande ovatie voor verongelukte Cassandra (18): “Slaapwel, mijn kleine meid”

Borgloon -

Een driehonderdtal mensen nam vrijdagochtend in Borgloon afscheid van Cassandra Dupont (18). Ze is het jongste slachtoffer van het dramatische verkeersongeval in Kortessem afgelopen zaterdag, waarbij vijf jongeren het leven lieten. Tijdens de uitvaart stond Cassandra’s hechte band met haar broers en zus centraal. Allemaal richtten ze nog een laatste keer het woord aan hun jongste zus.