Koning Albert en koningin Paola vieren diamanten bruiloft met zeldzame familiefoto: maar ken jij al hun (klein)kinderen?

Op de diamanten bruiloft van koning Albert en koningin Paola hebben ze al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samengebracht voor een unieke foto met de hele koninklijke familie. Evident is dat niet gezien de spanningen in de familie. Misschien daarom staan Filip, Astrid en Laurent zo ver uit elkaar.

Koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid staan er allemaal op met hun partners, kinderen en kleinkinderen. In totaal gaat het om 21 mensen. Enkel de middelste zoon van prinses Astrid, Joachim, kon er niet bij zijn.

(Klik op de plusjes om te zien wie wie is)

Let ook op het rieten mandje dat Paola als handtas gebruikt. Ze is daarmee helemaal mee met de mode, want het is voor het tweede jaar op rij het zomeraccessoire. Albert en Paola waren op 2 juli zestig jaar getrouwd. Die dag waren ze nog op vakantie in Zuid-Frankrijk met onder anderen de kinderen van Laurent en Claire. Het familiefeestje werd daarom uitgesteld tot vorige week zaterdag.

Hoe meer je naar de foto kijkt, hoe meer opvalt. De handtas/rieten mand van Paola. De trieste blik van Astrid en dochter Laetitia die haar hand vasthoudt. Laurent met weer eens een zonnebril. De nog niet zo bolle buik van Lili, de 7 maanden zwangere echtgenote van Amedeo. pic.twitter.com/deR22vUSH2 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) July 12, 2019

Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft hebben Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samengebracht. #BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/0lfpnorFdu — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 12 juli 2019

