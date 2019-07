Eritreeër die door identiteitswissel drie jaar onterecht in Italiaanse cel zat is vrijgelaten

Een man uit Eritrea die de voorbije drie jaar in de cel doorbracht, omdat hij ervan beschuldigd werd dat hij een belangrijke mensensmokkelaar was, is vrijdag vrijgelaten. De rechtbank in Italië oordeelde dat de politie de verkeerde man heeft opgepakt.

Rechters in het Siciliaanse Palermo zeggen dat de man niet Mered Yehdego Medhane is, een sleutelfiguur in de wereld van de mensensmokkel, maar Medhanie Tesfamariam Bere, een timmerman. Hij kreeg wel vijf jaar cel voor het lichtere misdrijf van het helpen van illegale immigratie.

De identiteitswissel is een serieuze smet op het blazoen van de Italiaanse en Britse autoriteiten. Ze werkten samen om de man te arresteren in Soedan en hem te laten uitleveren aan Italië. Destijds beweerden ze dat de man in kwestie een meedogenloze mensensmokkelaar was die bekendstond als de ‘generaal’. De man van wie ze dachten dat ze die gearresteerd hadden, is dus nog steeds op vrije voeten.

“Ik ben niet verrast - we zeggen al jaren dat hij niet de mensensmokkelaar is die de aanklagers van hem maken”, zei advocaat Michele Calantropo aan nieuwsagentschap Adnkronos. In 2016 waren de BBC en The Guardian de eersten om te claimen dat de politie de verkeerde persoon had opgepakt. Maar het openbaar ministerie in Palermo heeft dit altijd ontkend.

Na de uitspraak zei openbaar aanklager Francesco Lo Voi aan Adnkronos dat de veroordeling van de man aantoonde dat hij toch betrokken was bij mensensmokkel. “Al de beweringen, als zou hij een arme timmerman zijn die onterecht werd vervolgd, zijn duidelijk weerlegd door het bewijs dat aangebracht is door de aanklagers.”